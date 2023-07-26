Совбезу ООН открыли глаза на расхищение сокровищницы Киево-Печерской лавры

По его словам, на богослужение прихожане в лавру не допускаются. Причиной тому Таксюр назвал то, что они не поддались требованию перейти в другую религиозную юрисдикцию.

Об этом ранее сообщил настоятель храма Святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. По его словам, ценности Киево-Печерской лавры, из которой украинские власти изгоняют духовенство и монахов, уже появились на аукционах. Разграбление началось после того, как между Киевом и ЮНЕСКО была достигнута договорённость о вывозе из лавры святынь, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.