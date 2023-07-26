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26 июля, 17:17

Совбезу ООН открыли глаза на расхищение сокровищницы Киево-Печерской лавры

Писатель Таксюр указал СБ ООН на незаконный вывоз икон из Киево-Печерской лавры

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Обложка © Telegram / Киево-Печерская лавра

Киевский журналист, литератор и активный сторонник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ян Таксюр пожаловался в ходе выступления на Совбезе ООН на незаконный вывоз части икон из Киево-Печерской лавры.

"Главные храмы Киево-Печерской лавры, Успенский собор и Трапезный храм уже отобраны и переданы ПЦУ. Насельники лавры, монахи изгнаны из обители, незаконно вывезена часть ценнейших икон и предметов богослужения",  рассказал писатель.

По его словам, на богослужение прихожане в лавру не допускаются. Причиной тому Таксюр назвал то, что они не поддались требованию перейти в другую религиозную юрисдикцию.

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Об этом ранее сообщил настоятель храма Святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. По его словам, ценности Киево-Печерской лавры, из которой украинские власти изгоняют духовенство и монахов, уже появились на аукционах. Разграбление началось после того, как между Киевом и ЮНЕСКО была достигнута договорённость о вывозе из лавры святынь, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.

Андрей Бражников
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