Депутат Госдумы Александр Толмачёв увидел "старую схему" Запада в вывозе святынь из Киево-Печерской лавры. По его словам, США и страны Европы вывозят ценности из Незалежной под предлогом "спасения от конфликта", а затем выставляют на аукционах. На деле это — просто грабёж, считает парламентарий.

"Так работает старая англо-американская схема: вывезти ценности под предлогом "спасения от конфликта", а потом продать, легализуя через аукционы. На деле это самый низменный грабёж и святотатство. Мы уже видели то же самое в Ираке, Сирии, Ливии, других странах. Теперь очередь дошла до Украины. Метрополия забирает у колонии всё что хочет", — подчеркнул Толмачёв в беседе с Лайфом.