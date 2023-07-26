В ГД заявили, что с вывозом святынь из лавры Украину постигла судьба Ирака и Сирии
Толмачёв увидел старую схему Запада в вывозе святынь из Киево-Печерской лавры
Депутат Госдумы Александр Толмачёв увидел "старую схему" Запада в вывозе святынь из Киево-Печерской лавры. По его словам, США и страны Европы вывозят ценности из Незалежной под предлогом "спасения от конфликта", а затем выставляют на аукционах. На деле это — просто грабёж, считает парламентарий.
"Так работает старая англо-американская схема: вывезти ценности под предлогом "спасения от конфликта", а потом продать, легализуя через аукционы. На деле это самый низменный грабёж и святотатство. Мы уже видели то же самое в Ираке, Сирии, Ливии, других странах. Теперь очередь дошла до Украины. Метрополия забирает у колонии всё что хочет", — подчеркнул Толмачёв в беседе с Лайфом.
Напомним, ранее настоятель храма Святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин сообщил, что ценности Киево-Печерской лавры, из которой украинские власти изгоняют духовенство и монахов, уже появились на аукционах. По его словам, это стало возможным после того, как между Киевом и ЮНЕСКО была достигнута договорённость о вывозе из лавры святынь, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.
Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto