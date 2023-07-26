Ценности захваченной Киево-Печерской лавры появились на аукционах
Протоиерей Фомин: На аукционах можно встретить артефакты из Киево-Печерской лавры
Ценности и святыни Киево-Печерской лавры, из которой украинские власти изгоняют духовенство и монахов, уже появились на аукционах. Об этом рассказал настоятель храма Святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. По его словам, это стало возможным после того, как между Киевом и ЮНЕСКО была достигнута договорённость о вывозе из лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.
О том, что такое преступное соглашение действительно было достигнуто, ранее сообщала Служба внешней разведки.
"ЮНЕСКО пытается всячески вывезти эти святыни, не только православные святыни, но и исторические артефакты. Появляются сообщения о том, что уже даже на аукционах можно встретить те или иные святыни и ценности, артефакты из Киево-Печерской лавры. Это трагедия, с которой соприкоснулась не только Православная церковь, но и вообще мировое сообщество культуры", — сообщил Фомин.
Напомним, на Украине продолжаются гонения против канонической Украинской православной церкви: раскольники захватывают храмы, а на священнослужителей оказывается давление. Так, в апреле настоятеля Павла обязали отбывать домашний арест вдали от Киево-Печерской лавры и носить электронный браслет. Недавно СБУ предъявила митрополиту новые обвинения — в оправдании "агрессии" России против Украины и разжигании религиозной вражды. Митрополиту грозит восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Shutterstock