Ценности и святыни Киево-Печерской лавры, из которой украинские власти изгоняют духовенство и монахов, уже появились на аукционах. Об этом рассказал настоятель храма Святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. По его словам, это стало возможным после того, как между Киевом и ЮНЕСКО была достигнута договорённость о вывозе из лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.

О том, что такое преступное соглашение действительно было достигнуто, ранее сообщала Служба внешней разведки.