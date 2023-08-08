Регион

Уведомления отключены

7 августа, 21:44

Патриарх Кирилл призвал мир обратить внимание на попытки Киева уничтожить УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал обвинительный приговор митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану и обратил внимание мирового сообщества на попытки Киева уничтожить УПЦ. Об этом информирует сайт Московской патриархии.

"Призываю мировое сообщество, религиозных и политических лидеров, правозащитные организации обратить внимание на целенаправленную политику украинских властей, направленную на уничтожение Украинской православной церкви, на продолжение безнаказанных преследований её иерархов и клириков, монашествующих и мирян", — отмечается в заявлении патриарха.

"Заслуга прихожан": Наместника Киево-Печерской лавры Павла освободили под залог в $900 тысяч

"Заслуга прихожан": Наместника Киево-Печерской лавры Павла освободили под залог в $900 тысяч

Также священнослужитель резко осудил решение суда в отношении Ионафана и назвал все обвинения ничтожными, а доказательства сфальсифицированными.

Напомним, борьба с каноническим православием обострилась на Украине в 2022 году: раскольники из Православной церкви Украины выступают против прихожан УПЦ и захватывают храмы, а власти оказывают давление на священнослужителей. В частности, президент страны Владимир Зеленский утвердил перенос Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря. Однако в УПЦ заявили, что продолжат отмечать этот праздник в начале календарного года.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Религия
  • Патриарх Кирилл
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров