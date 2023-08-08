Патриарх Кирилл призвал мир обратить внимание на попытки Киева уничтожить УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал обвинительный приговор митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану и обратил внимание мирового сообщества на попытки Киева уничтожить УПЦ. Об этом информирует сайт Московской патриархии.
"Призываю мировое сообщество, религиозных и политических лидеров, правозащитные организации обратить внимание на целенаправленную политику украинских властей, направленную на уничтожение Украинской православной церкви, на продолжение безнаказанных преследований её иерархов и клириков, монашествующих и мирян", — отмечается в заявлении патриарха.
Также священнослужитель резко осудил решение суда в отношении Ионафана и назвал все обвинения ничтожными, а доказательства сфальсифицированными.
Напомним, борьба с каноническим православием обострилась на Украине в 2022 году: раскольники из Православной церкви Украины выступают против прихожан УПЦ и захватывают храмы, а власти оказывают давление на священнослужителей. В частности, президент страны Владимир Зеленский утвердил перенос Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря. Однако в УПЦ заявили, что продолжат отмечать этот праздник в начале календарного года.