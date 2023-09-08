На Украине арестовали баснословные активы Коломойского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арестовало активы олигарха Игоря Коломойского, но пока лишь на 48 часов. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Речь идёт о долях бизнесмена в 307 компаниях расчётной стоимостью более трёх миллиардов гривен (более 80 миллионов долларов), почти тысяче объектов недвижимости и более полутора тысяч разнообразных транспортных средств, в том числе судов и самолётов.

"Меры обусловлены необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств "Приватбанка", — говорится в пояснении НАБУ.