На Украине арестовали баснословные активы Коломойского
НАБУ арестовало активы олигарха Коломойского, но пока лишь на 48 часов
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арестовало активы олигарха Игоря Коломойского, но пока лишь на 48 часов. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Речь идёт о долях бизнесмена в 307 компаниях расчётной стоимостью более трёх миллиардов гривен (более 80 миллионов долларов), почти тысяче объектов недвижимости и более полутора тысяч разнообразных транспортных средств, в том числе судов и самолётов.
"Меры обусловлены необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств "Приватбанка", — говорится в пояснении НАБУ.
Пока действует временный арест, бюро подало ходатайство в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) о наложении полноценного ареста.
Напомним, осенью 2022 года у Игоря Коломойского прошли обыски по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. 1 февраля этого года СБУ вновь навестила олигарха по делу о махинациях в "Укртатнафте" и "Укрнафте", растрате нефтепродуктов на сумму 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей. В начале сентября Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Киеве отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца.