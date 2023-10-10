Число погибших в Израиле россиян выросло до двух
Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Тель-Авиве. Обложка © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN
Ещё один россиянин погиб в Израиле в результате обострения конфликта, сообщил посол РФ Анатолий Викторов.
"К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтверждённые данные о гибели не одного, а двух российских граждан", — сказал он в эфире Первого канала.
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами стали более 900 израильтян и более 700 палестинцев. Накануне также стало известно об одном погибшем россиянине, ещё четверо числились пропавшими без вести.