Число погибших в Израиле россиян выросло до двух

Ещё один россиянин погиб в Израиле в результате обострения конфликта, сообщил посол РФ Анатолий Викторов.

"К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтверждённые данные о гибели не одного, а двух российских граждан", — сказал он в эфире Первого канала.