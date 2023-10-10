Регион

Уведомления отключены

10 октября, 08:16

Число погибших в Израиле россиян выросло до двух

<p>Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Тель-Авиве. Обложка © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN</p>

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Тель-Авиве. Обложка © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Ещё один россиянин погиб в Израиле в результате обострения конфликта, сообщил посол РФ Анатолий Викторов.

"К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтверждённые данные о гибели не одного, а двух российских граждан", — сказал он в эфире Первого канала.

В секторе Газа после авиаудара Израиля погибли несколько журналистов

В секторе Газа после авиаудара Израиля погибли несколько журналистов

Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами стали более 900 израильтян и более 700 палестинцев. Накануне также стало известно об одном погибшем россиянине, ещё четверо числились пропавшими без вести.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Израиль
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров