Число погибших из-за атак Израиля по сектору Газа выросло до 704

Число погибших в результате израильских атак по сектору Газа увеличилось до 704. Об этом сообщает агентство "Аль-Язан" со ссылкой на Минздрав Палестины. Уточняется, что около 3900 человек получили различные ранения.

"704 человека погибли и около 3900 получили ранения в результате нападений израильтян на палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан", — отметили в Минздраве.