Число погибших из-за атак Израиля по сектору Газа выросло до 704
Число погибших в результате израильских атак по сектору Газа увеличилось до 704. Об этом сообщает агентство "Аль-Язан" со ссылкой на Минздрав Палестины. Уточняется, что около 3900 человек получили различные ранения.
"704 человека погибли и около 3900 получили ранения в результате нападений израильтян на палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан", — отметили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что количество погибших палестинцев в секторе Газа с начала эскалации возросло до 687, среди них 105 женщин и 140 детей. При этом жертвами атак ХАМАС по Израилю стали свыше 900 человек, более 2,6 тысячи граждан ранено.
Как сообщал Лайф, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля. Затем палестинские радикалы проникли в страну. Движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны. Россия работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа. Также в Посольстве РФ не исключили вероятность организации вывозных рейсов из Израиля.
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