Израиль заявил о нанесении за ночь ударов по более чем 200 целям в секторе Газа
Армия обороны Израиля заявила, что в ночь на 10 октября авиация нанесла удары по более чем 200 объектам в секторе Газа, которые принадлежат ХАМАС и "Исламскому джихаду".
"За ночь десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Римале и Хан-Юнисе", — указано в пресс-релизе.
Военные утверждают, что эти два района используются как "террористические хабы". Как уточняется, израильские ВВС, в частности, нанесли авиаудар по мечети, где "располагалась военная инфраструктура".
Вместе с тем представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что задача ЦАХАЛ — гарантировать, что движение ХАМАС к концу конфликта не будет иметь никакого военного потенциала. Он добавил, что израильские войска концентрируются вдоль южной границы страны и готовятся к выполнению задач.
Как сообщает телеканал i24 со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля, военные страны на 100% контролируют южную границу с сектором Газа, за последние сутки проникновений через неё на этом участке не было. Издание Times of Israel, ссылаясь на список ЦАХАЛ, утверждает, что число израильских военнослужащих, погибших с начала эскалации конфликта, достигло по меньшей мере 123.
Как сообщал Лайф, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля. Затем палестинские радикалы проникли в страну. Движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны. Число жертв конфликта в Израиле уже превысило 900, в секторе Газа — 680. Россия работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа. Также в Посольстве РФ не исключили вероятность организации вывозных рейсов из Израиля.
ТАСС / AP / Hatem Moussa