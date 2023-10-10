Израиль заявил о нанесении за ночь ударов по более чем 200 целям в секторе Газа

Армия обороны Израиля заявила, что в ночь на 10 октября авиация нанесла удары по более чем 200 объектам в секторе Газа, которые принадлежат ХАМАС и "Исламскому джихаду".

"За ночь десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Римале и Хан-Юнисе", — указано в пресс-релизе.

Военные утверждают, что эти два района используются как "террористические хабы". Как уточняется, израильские ВВС, в частности, нанесли авиаудар по мечети, где "располагалась военная инфраструктура".

Вместе с тем представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что задача ЦАХАЛ — гарантировать, что движение ХАМАС к концу конфликта не будет иметь никакого военного потенциала. Он добавил, что израильские войска концентрируются вдоль южной границы страны и готовятся к выполнению задач.