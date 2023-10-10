В секторе Газа после авиаудара Израиля погибли несколько журналистов

В результате авиаудара ВВС Израиля по жилому дому, расположенному в секторе Газа, погибли несколько журналистов, передаёт палестинский портал Quds.

"Несколько журналистов были убиты, также есть раненые в результате израильского воздушного удара по жилой башне к западу от города Газа", — говорится в сообщении.