В секторе Газа после авиаудара Израиля погибли несколько журналистов
Quds: В секторе Газа в результате авиаудара Израиля погибли несколько журналистов
В результате авиаудара ВВС Израиля по жилому дому, расположенному в секторе Газа, погибли несколько журналистов, передаёт палестинский портал Quds.
"Несколько журналистов были убиты, также есть раненые в результате израильского воздушного удара по жилой башне к западу от города Газа", — говорится в сообщении.
Корреспондент Al-Jazeera, в свою очередь, сообщил о смерти двух журналистов — Саида аль-Тавила и фотографа Мухаммада Собха. По данным издания, оба погибших работали в средствах массовой информации в Палестине.
Напомним, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: на данный момент известно о 900 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 697 погибших и около 3726 раненых.
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