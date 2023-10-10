Число погибших израильтян в результате атак ХАМАС превысило тысячу человек

Количество погибших израильтян после нападений палестинского радикального движения ХАМАС превысило одну тысячу человек. Об этом израильское посольство в США сообщило на своей официальной странице в соцсети Х. Уточняется, что по территории Израиля выпущено по меньшей мере 4969 ракет.