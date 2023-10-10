Число погибших израильтян в результате атак ХАМАС превысило тысячу человек
Количество погибших израильтян после нападений палестинского радикального движения ХАМАС превысило одну тысячу человек. Об этом израильское посольство в США сообщило на своей официальной странице в соцсети Х. Уточняется, что по территории Израиля выпущено по меньшей мере 4969 ракет.
"Не менее 1008 израильтян погибло, ещё 3418 пострадало", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что в результате боевых действий погибло более 900 израильтян и свыше 700 палестинцев. Рано утром 10 октября сообщалось, что подразделения армии Израиля приступили к операциям в районе Западного берега реки Иордан.
Напомним, сектор Газа 7 октября обстрелял территорию Израиля. Затем палестинские радикалы проникли в страну. Движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны. Россия работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа. Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики палестинского радикального движения ХАМАС Джавада Абу Шамала.
ТАСС / AP / Ohad Zwigenberg