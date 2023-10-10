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10 октября, 13:18

Израильские военные убили министра экономики ХАМАС

Армия Израиля заявила о ликвидации министра экономики ХАМАС Абу Шамала

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики палестинского радикального движения ХАМАС Джавада Абу Шамала. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

"Ночью самолёт ЦАХАЛ уничтожил Джавада Абу Шамала, министра экономики ХАМАС в секторе Газа. В рамках своей роли должности он руководил финансированием терроризма внутри сектора Газа и за его пределами", — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, Шамал занимал посты в службе безопасности террористической организации и руководил рядом операций, направленных против Израиля и его граждан. ХАМАС пока не подтвердило эту информацию.

Армия Израиля начала крупномасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля начала крупномасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа

Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. В итоге сейчас движение ХАМАС и ЦАХАЛ (израильская армия) находятся в состоянии войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами взаимных обстрелов стали более 1000 израильтян и свыше 700 палестинцев. Также стало известно о двух погибших россиянах.

Обложка ©

Getty Images / NurPhoto / Sameh Rahmi

Никита Никонов
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