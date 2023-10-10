Израильские военные убили министра экономики ХАМАС
Армия Израиля заявила о ликвидации министра экономики ХАМАС Абу Шамала
Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики палестинского радикального движения ХАМАС Джавада Абу Шамала. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.
"Ночью самолёт ЦАХАЛ уничтожил Джавада Абу Шамала, министра экономики ХАМАС в секторе Газа. В рамках своей роли должности он руководил финансированием терроризма внутри сектора Газа и за его пределами", — говорится в сообщении.
По данным ЦАХАЛ, Шамал занимал посты в службе безопасности террористической организации и руководил рядом операций, направленных против Израиля и его граждан. ХАМАС пока не подтвердило эту информацию.
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. В итоге сейчас движение ХАМАС и ЦАХАЛ (израильская армия) находятся в состоянии войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами взаимных обстрелов стали более 1000 израильтян и свыше 700 палестинцев. Также стало известно о двух погибших россиянах.
Getty Images / NurPhoto / Sameh Rahmi