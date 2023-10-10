Израильские военные убили министра экономики ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики палестинского радикального движения ХАМАС Джавада Абу Шамала. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

"Ночью самолёт ЦАХАЛ уничтожил Джавада Абу Шамала, министра экономики ХАМАС в секторе Газа. В рамках своей роли должности он руководил финансированием терроризма внутри сектора Газа и за его пределами", — говорится в сообщении.