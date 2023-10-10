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10 октября, 10:18

Армия Израиля начала крупномасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля начала крупномасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба в телеграм-канале. Там добавили, что вскоре будут раскрыты дополнительные подробности.

"Армия обороны Израиля начинает крупномасштабную операцию против объектов террористической организации ХАМАС в секторе Газа", — сказано в сообщении.

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Израильские военные добавили, что истребители нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС в секторе Газа. В том числе были атакованы склад с оружием и военный комплекс. Также нанесён удар по командному оперативному пункту в Джебалии. В пресс-службе ЦАХАЛ указали, что он использовался для руководства террористическими атаками на Израиль.

Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 900 израильтян и более 700 палестинцев. Известно, что армия Израиля вернула контроль над всеми населёнными пунктами на границе с Газой. Рано утром 10 октября сообщалось, что подразделения армии Израиля приступили к операциям в районе Западного берега реки Иордан.

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Илья Суриков
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