Армия Израиля начала крупномасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля начала крупномасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба в телеграм-канале. Там добавили, что вскоре будут раскрыты дополнительные подробности.

Израиль заявил о нанесении за ночь ударов по более чем 200 целям в секторе Газа

Израильские военные добавили, что истребители нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС в секторе Газа. В том числе были атакованы склад с оружием и военный комплекс. Также нанесён удар по командному оперативному пункту в Джебалии. В пресс-службе ЦАХАЛ указали, что он использовался для руководства террористическими атаками на Израиль.