Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля
Посол РФ в Израиле: Сотни россиян подали заявления с просьбами об эвакуации
В Посольство РФ в Израиле поступили сотни заявлений от российских граждан с просьбами об эвакуации. Об этом рассказал посол России в этой стране Анатолий Викторов. По его словам, россияне просят предусмотреть возможность их вывоза.
"Обращений много — несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся", — сказал Викторов в эфире Первого канала.
По его словам, на данный момент двумя авиакомпаниями организованы регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные Воды. Викторов указал, что авиаперевозчики работают с некоторыми ограничениями, но почти в регулярном режиме. Он подчеркнул, что у россиян сохраняется техническая возможность переместиться из Тель-Авива в Россию.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. На данный момент известно, что жертвами боевых действий стали более 900 израильтян и более 700 палестинцев. Известно, что Россия работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа. В Посольстве РФ не исключили вероятность организации вывозных рейсов из Израиля. Накануне была информация, что один россиянин числится погибшим в Израиле, четверо пропали без вести. А утром 10 октября стало известно, что число погибших в Израиле россиян выросло до двух.
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