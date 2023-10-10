Сотни россиян запросили эвакуацию из Израиля

В Посольство РФ в Израиле поступили сотни заявлений от российских граждан с просьбами об эвакуации. Об этом рассказал посол России в этой стране Анатолий Викторов. По его словам, россияне просят предусмотреть возможность их вывоза.

"Обращений много — несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся", — сказал Викторов в эфире Первого канала.