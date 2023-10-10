В ХАМАС не могут подтвердить наличие граждан РФ среди заложников

Радикальная группировка ХАМАС на данный момент не может подтвердить, есть ли среди захваченных заложников люди с российским гражданством. Об этом заявил представитель движения Хусам Бадран. По его словам, точных сведений о количестве и гражданстве пленников пока нет.

"Что касается пленных, то на сегодняшний день не имеется конкретной информации ни о количестве, ни о гражданстве. И всё, что говорится по этому вопросу, — неточная информация", — сказал Бадран в беседе с РИА "Новости".

Он также добавил, что представители группировки всё ещё находятся "в самом разгаре" битвы. По его словам, на данный момент все усилия ХАМАС направлены на укрепление позиций палестинцев на местах. Бадран указал, что подробное заявление о заложниках сейчас "не имеет смысла". Также известно, что у российской дипмиссии в Палестине пока нет информации о том, есть ли граждане РФ среди заложников, взятых ХАМАС. Об этом рассказала пресс-секретарь диппредставительства Алия Зарипова.