В ХАМАС не могут подтвердить наличие граждан РФ среди заложников
Радикальная группировка ХАМАС на данный момент не может подтвердить, есть ли среди захваченных заложников люди с российским гражданством. Об этом заявил представитель движения Хусам Бадран. По его словам, точных сведений о количестве и гражданстве пленников пока нет.
"Что касается пленных, то на сегодняшний день не имеется конкретной информации ни о количестве, ни о гражданстве. И всё, что говорится по этому вопросу, — неточная информация", — сказал Бадран в беседе с РИА "Новости".
Он также добавил, что представители группировки всё ещё находятся "в самом разгаре" битвы. По его словам, на данный момент все усилия ХАМАС направлены на укрепление позиций палестинцев на местах. Бадран указал, что подробное заявление о заложниках сейчас "не имеет смысла". Также известно, что у российской дипмиссии в Палестине пока нет информации о том, есть ли граждане РФ среди заложников, взятых ХАМАС. Об этом рассказала пресс-секретарь диппредставительства Алия Зарипова.
"Пока такой подтверждённой информации нет. Проверяем", — заявила она в беседе с агентством.
Ранее Лайф писал, что среди заложников, которых боевики ХАМАС захватили в плен в Израиле, есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе российским. Об этом заявил официальный представитель палестинского исламистского движения. До этого в Палестине заявили, что не будут вести переговоры о заложниках, пока идут боевые действия. Также движение ХАМАС угрожало начать казнить гражданских пленных, если Израиль не прекратит атаку на жилые дома в секторе Газа.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами стали более 900 израильтян и более 700 палестинцев. Известно, что Россия работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа. В Посольстве РФ не исключили вероятность организации вывозных рейсов из Израиля.
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