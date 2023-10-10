Израильские войска вошли в Наблус на Западном берегу реки Иордан
Quds: Армия Израиля вошла в город Наблус на Западном берегу реки Иордан, идут бои
Подразделения армии Израиля приступили к операциям в районе Западного берега реки Иордан. По данным палестинского портала Quds, в городе Наблус идут бои между членами палестинского движения и израильскими силовиками.
"Израильские силы ворвались в город Наблус. <…> Идут вооружённые столкновения", — уточнил портал.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последней информации, жертвами конфликта стали свыше 900 граждан Израиля, более 2,6 тысячи ранены. Палестинские власти сообщили, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и ранены более 3700.
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