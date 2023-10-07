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7 октября, 13:39

Жительница Ашкелона показала разрушения после обстрела со стороны сектора Газа

Жительница израильского Ашкелона рассказала изданию SHOT, что в городе напряжённая обстановка из-за непрекращающихся палестинских обстрелов. В ста метрах от её дома упали две ракеты.

Последствия обстрела Ашкелона. Видео © t.me / SHOT

На кадрах видно, что серьёзно пострадали двор и крыша постройки, повреждены рядом стоящие автомобили, кругом валяются обломки. По словам женщины, население очень напугано, многие горожане спрятались в убежищах, но там уже не хватает места. Прилёты со стороны сектора Газа до сих пор продолжаются.

Палестинский посол заявил, что в эскалации конфликта виноват только Израиль

Палестинский посол заявил, что в эскалации конфликта виноват только Израиль

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. Израильская армия открыла ответный огонь. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", в Минобороны Израиля сочли это объявлением войны. В стране ввели чрезвычайное положение. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. А Иран поддержал Палестину. Израильская сторона уже сообщила о 42 убитых и 779 пострадавших, а в Палестине заявили о гибели 160 человек.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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