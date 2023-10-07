Жительница Ашкелона показала разрушения после обстрела со стороны сектора Газа

Жительница израильского Ашкелона рассказала изданию SHOT, что в городе напряжённая обстановка из-за непрекращающихся палестинских обстрелов. В ста метрах от её дома упали две ракеты.

На кадрах видно, что серьёзно пострадали двор и крыша постройки, повреждены рядом стоящие автомобили, кругом валяются обломки. По словам женщины, население очень напугано, многие горожане спрятались в убежищах, но там уже не хватает места. Прилёты со стороны сектора Газа до сих пор продолжаются.