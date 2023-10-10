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10 октября, 19:27

Количество погибших при ударах Израиля по сектору Газа выросло до 900

Число жертв эскалации в Газе увеличилось до 900, пострадали более 4,5 тысяч человек

Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 900 человек, ранения получили 4,5 тысячи граждан. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения анклава.

Уточняется, что в числе погибших 230 женщин и 260 детей.

Несколько семей из Дербента погибли при атаке ХАМАС на Израиль, пишут СМИ

Несколько семей из Дербента погибли при атаке ХАМАС на Израиль, пишут СМИ

Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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