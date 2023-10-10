Несколько семей из Дербента погибли при атаке ХАМАС на Израиль, пишут СМИ

В результате атак ХАМАС на Израиль погибло несколько семей, которые являются выходцами из Дербента. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Дагестана.

"В Израиле в ходе военного конфликта есть погибшие – выходцы из Дербента, несколько семей", — пишет агентство.

Как рассказал собеседник издания, погибшие – уроженцы Дербента уже давно переехали в Израиль и являются гражданами этой страны. Подробности их гибели не приводятся.