Несколько семей из Дербента погибли при атаке ХАМАС на Израиль, пишут СМИ
РИА "Новости": Семьи из Дербента с гражданством Израиля стали жертвами атак ХАМАС
В результате атак ХАМАС на Израиль погибло несколько семей, которые являются выходцами из Дербента. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Дагестана.
"В Израиле в ходе военного конфликта есть погибшие – выходцы из Дербента, несколько семей", — пишет агентство.
Как рассказал собеседник издания, погибшие – уроженцы Дербента уже давно переехали в Израиль и являются гражданами этой страны. Подробности их гибели не приводятся.
Ранее Лайф сообщал, что число погибших в Израиле россиян выросло до четырёх. Ещё шестеро граждан РФ, по данным дипломатов, числятся пропавшими без вести.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и более 700 палестинцев. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения мероприятия обнаружено по меньшей мере 260 тел. Также было опубликовано видео первых минут вторжения на фестиваль.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI