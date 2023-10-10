"Газа никогда не будет прежней": Израиль объявил о переходе к "полноценному наступлению"

Израиль переходит к "полноценному наступлению" на сектор Газа и будет уничтожать ХАМАС "всей мощью и без каких-либо компромиссов". Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

Последствия атаки Израиля в секторе Газа. Видео © Telegram / Yediotnews

"ХАМАС хотел перемен в секторе Газа — теперь он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, чего они ждали", — приводит газета The Times of Israel слова Галанта.