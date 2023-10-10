"Газа никогда не будет прежней": Израиль объявил о переходе к "полноценному наступлению"
Глава Минобороны Израиля Галант заявил о переходе к "полноценному наступлению"
Израиль переходит к "полноценному наступлению" на сектор Газа и будет уничтожать ХАМАС "всей мощью и без каких-либо компромиссов". Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.
Последствия атаки Израиля в секторе Газа. Видео © Telegram / Yediotnews
"ХАМАС хотел перемен в секторе Газа — теперь он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, чего они ждали", — приводит газета The Times of Israel слова Галанта.
Вместе с тем израильский министр заявил, что боевики будут сожалеть об этом моменте, а также пообещал, что "Газа больше никогда не будет прежней".
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и более 700 палестинцев. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения мероприятия обнаружено по меньшей мере 260 тел. Также было опубликовано видео первых минут вторжения на фестиваль.
ТАСС / dpa / picture-allianceIlia / Yefimovich