Палестина показала видео использования Израилем запрещённых ядовитых снарядов

В Министерстве иностранных дел Палестины заявили, что военнослужащие Израиля применили в секторе Газа боеприпасы с белым фосфором. В подтверждение ведомство опубликовало видео, снятое в одном из зданий на этой территории.

МИД Палестины показал, как Израиль применяет запрещённые фосфорные снаряды. Видео © Twitter.com / State of Palestine — MFA

"Израильские оккупационные силы использовали запрещённый международным сообществом белый фосфор против палестинцев в районе Аль-Карама в секторе Газа", — говорится в заявлении МИД в соцсети X (ранее Twitter).