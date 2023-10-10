Палестина показала видео использования Израилем запрещённых ядовитых снарядов
Палестина обвинила Израиль в использовании запрещённых снарядов с белым фосфором
В Министерстве иностранных дел Палестины заявили, что военнослужащие Израиля применили в секторе Газа боеприпасы с белым фосфором. В подтверждение ведомство опубликовало видео, снятое в одном из зданий на этой территории.
МИД Палестины показал, как Израиль применяет запрещённые фосфорные снаряды. Видео © Twitter.com / State of Palestine — MFA
"Израильские оккупационные силы использовали запрещённый международным сообществом белый фосфор против палестинцев в районе Аль-Карама в секторе Газа", — говорится в заявлении МИД в соцсети X (ранее Twitter).
Применение снарядов с белым фосфором запрещено дополнительными протоколами 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года. США и Израиль не подписали эти документы. Белый фосфор является ядовитым, смертельная доза вещества для человека составляет 0,05–0,15 грамма. Также белый фосфор хорошо растворяется в жидкостях организма и при попадании внутрь быстро всасывается.
Как сообщал Лайф, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и свыше 700 палестинцев. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения мероприятия обнаружено по меньшей мере 260 тел. Также было опубликовано видео первых минут вторжения на фестиваль.
Twitter.com / State of Palestine — MFA