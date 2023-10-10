Стало известно, что немка с переломанными ногами сказала родным перед похищением ХАМАС
Der Spiegel: Пленённая ХАМАС немка Шани Лук сообщала об отправке в бомбоубежище
Пленённая ХАМАС немка Шани Лук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shanukk
Немка Шани Лук, которая стала известной на весь мир после шокирующего видео, на котором боевики ХАМАС везут её полураздетую с переломанными ногами в кузове автомобиля, незадолго до похищения звонила родным. Об этом рассказала её мать.
В беседе с Der Spiegel она отметила, что дочь с рождения проживает в Израиле и имеет гражданство ФРГ, куда ездит несколько раз в год к дедушке и бабушке. Когда началась атака ХАМАС на Израиль, Шани позвонила маме и сказала, что садится в машину, чтобы доехать до бомбоубежища. В тот момент она была на музыкальном фестивале на юге Израиля, недалеко от сектора Газа, где в итоге убили около 260 посетителей. Мать заложницы также отметила, что многие друзья дочери, которые приехали на мероприятие, числятся пропавшими без вести.
Как сообщал Лайф, ранее появилось видео, на котором полураздетая девушка в неестественной позе лежит в кузове автомобиля боевиков ХАМАC. Оказалось, что это гражданка Германии Шани Лук. Она находилась на проходившем около границы с сектором Газа музыкальном фестивале. Её узнали родители по татуировкам на ногах и дредам. Предполагалось, что девушка мертва, но позже выяснилось, что она выжила и находится в больнице.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и свыше 700 палестинцев. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения мероприятия обнаружено по меньшей мере 260 тел. Также было опубликовано видео первых минут вторжения на фестиваль.