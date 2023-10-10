Стало известно, что немка с переломанными ногами сказала родным перед похищением ХАМАС

Немка Шани Лук, которая стала известной на весь мир после шокирующего видео, на котором боевики ХАМАС везут её полураздетую с переломанными ногами в кузове автомобиля, незадолго до похищения звонила родным. Об этом рассказала её мать.

В беседе с Der Spiegel она отметила, что дочь с рождения проживает в Израиле и имеет гражданство ФРГ, куда ездит несколько раз в год к дедушке и бабушке. Когда началась атака ХАМАС на Израиль, Шани позвонила маме и сказала, что садится в машину, чтобы доехать до бомбоубежища. В тот момент она была на музыкальном фестивале на юге Израиля, недалеко от сектора Газа, где в итоге убили около 260 посетителей. Мать заложницы также отметила, что многие друзья дочери, которые приехали на мероприятие, числятся пропавшими без вести.