Пропавшая в Израиле девушка, которую приняли за россиянку, погибла
Mash: Гражданка Португалии, которую приняли за россиянку, погибла в Израиле
Пропавшая в Израиле жительница португальского Лиссабона Карина Притика, которую изначально ошибочно приняли за россиянку Елизавету Прудникову, погибла. Как сообщает Mash, семья девушки уже опознала её тело.
Погибшая в Израиле Карина Притика. Видео © Telegram / Mash
Перед атакой ХАМАС на Израиль Карина поехала повеселиться на музыкальный фестиваль Nature Party, который проходил на границе с сектором Газа. По данным телеграм-канала, предварительно, путаница с именами произошла, потому что россиянка Прудникова была указана в качестве контакта для связи. Кроме того, мама Карины — гражданка РФ. Судя по аккаунту погибшей в TikTok, четыре года назад она служила в армии Израиля.
Ранее стало известно, что похищенная палестинскими радикалами гражданка Германии Шани Лук жива. Её мать в видеообращении сообщила, что дочь находится в тяжёлом состоянии в больнице в секторе Газа. Пострадавшей необходима экстренная эвакуация.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и более 700 палестинцев. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения мероприятия обнаружено по меньшей мере 260 тел. Также было опубликовано видео первых минут вторжения на фестиваль.
Кадр из видео Telegram / Mash