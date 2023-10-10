Пропавшая в Израиле девушка, которую приняли за россиянку, погибла

Перед атакой ХАМАС на Израиль Карина поехала повеселиться на музыкальный фестиваль Nature Party, который проходил на границе с сектором Газа. По данным телеграм-канала, предварительно, путаница с именами произошла, потому что россиянка Прудникова была указана в качестве контакта для связи. Кроме того, мама Карины — гражданка РФ. Судя по аккаунту погибшей в TikTok, четыре года назад она служила в армии Израиля.