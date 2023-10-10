Угощала кофе и печеньем: Израильтянка 15 часов отвлекала боевиков ХАМАС и спасла свою жизнь

Жительница Израиля Рахель и её супруг Давид провели 15 часов в доме, захваченном боевиками ХАМАС. Радикалы угрожали убийством, а женщина старалась их отвлекать — накормила и говорила с ними. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12.

Инцидент с израильской семьёй произошёл 7 октября в городе Офаким. Супруги вернулись домой из бомбоубежища, там их окружили боевики. Они начали угрожать им — приставили к голове женщины гранату, а также нацелили автоматы. В первую очередь женщина подумала о двух своих сыновьях, которые служат в полиции.

"Я спросила их, голодны ли они, — я приготовила им кофе и печенье. Они начали петь мне песни (израильского певца) Лиора Наркиса, я их отвлекла", — рассказала Рахель.

По словам женщины, она начала расспрашивать боевиков и просила не убивать её с мужем. Рахель сказала им, что они с ними братья, на что один из них ответил отрицательно и заявил, что он шахид, приставив пистолет к голове Давида. Спустя время с захватчиками начала переговоры полиция. Среди силовиков был один из сыновей пары. Он помогал им и нарисовал схему дома для штурма.