Угощала кофе и печеньем: Израильтянка 15 часов отвлекала боевиков ХАМАС и спасла свою жизнь
Жительница Израиля спаслась, 15 часов отвлекая захвативших её дом боевиков ХАМАС
Израильтяне, которых боевики ХАМАС держали в заложниках в их доме. Обложка © Channel 12
Жительница Израиля Рахель и её супруг Давид провели 15 часов в доме, захваченном боевиками ХАМАС. Радикалы угрожали убийством, а женщина старалась их отвлекать — накормила и говорила с ними. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12.
Инцидент с израильской семьёй произошёл 7 октября в городе Офаким. Супруги вернулись домой из бомбоубежища, там их окружили боевики. Они начали угрожать им — приставили к голове женщины гранату, а также нацелили автоматы. В первую очередь женщина подумала о двух своих сыновьях, которые служат в полиции.
"Я спросила их, голодны ли они, — я приготовила им кофе и печенье. Они начали петь мне песни (израильского певца) Лиора Наркиса, я их отвлекла", — рассказала Рахель.
По словам женщины, она начала расспрашивать боевиков и просила не убивать её с мужем. Рахель сказала им, что они с ними братья, на что один из них ответил отрицательно и заявил, что он шахид, приставив пистолет к голове Давида. Спустя время с захватчиками начала переговоры полиция. Среди силовиков был один из сыновей пары. Он помогал им и нарисовал схему дома для штурма.
Жестом женщина показала, что всего в доме пять боевиков. Радикалы требовали воду, еду и медикаменты для одного из раненых, а также мобильный телефон, но их просьбу не выполнили. После этого началась перестрелка, один из вышедших на улицу боевиков погиб. Спустя время начался штурм, всех захватчиков ликвидировали, а семью спасли.
Напомним, 7 октября сектор Газа начал обстрелы территории Израиля. Затем палестинские радикалы проникли в страну, начались погромы. Движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Армия Израиля приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны. Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики палестинского радикального движения ХАМАС Джавада Абу Шамала. Число погибших израильтян в результате атак ХАМАС превысило тысячу человек. Также погибло свыше 700 палестинцев.