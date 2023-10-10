Стала известна судьба немки, которую с переломанными ногами везли боевики ХАМАС

Пропавшая гражданка Германии Шани Лук, которую взяли в плен боевики ХАМАС в первый день вторжения в Израиль, жива. Её мать в видеообращении сообщила, что дочь находится в тяжёлом состоянии в больнице сектора Газа. Пострадавшей необходима экстренная эвакуация.

"Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации", — сказала мать на видео, опубликованном изданием Tagesschau.

Мать девушки призвала сделать всё возможное для срочной эвакуации дочери из сектора Газа.