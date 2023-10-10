Стала известна судьба немки, которую с переломанными ногами везли боевики ХАМАС
Похищенная боевиками ХАМАС гражданка Германии выжила и находится в больнице
Шани Лук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shanukk
Пропавшая гражданка Германии Шани Лук, которую взяли в плен боевики ХАМАС в первый день вторжения в Израиль, жива. Её мать в видеообращении сообщила, что дочь находится в тяжёлом состоянии в больнице сектора Газа. Пострадавшей необходима экстренная эвакуация.
"Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации", — сказала мать на видео, опубликованном изданием Tagesschau.
Мать девушки призвала сделать всё возможное для срочной эвакуации дочери из сектора Газа.
Ранее было опубликовано видео, на котором полураздетая девушка в неестественной позе лежит в кузове автомобиля боевиков ХАМАC. Оказалось, что это 20-летняя гражданка Германии Шани Лук. Она находилась на проходящем около границы с сектором Газа музыкальном фестивале. Её узнали родители по татуировкам на ногах и дредам. Предполагалось, что девушка мертва.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 900 израильтян и более 700 палестинцев. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения мероприятия обнаружено по меньшей мере 260 тел. Также было опубликовано видео первых минут вторжения на фестиваль.