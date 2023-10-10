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10 октября, 08:26

Россиянин рассказал, как роковая ошибка сгубила гостей фестиваля во время нападения ХАМАС

Очевидец: Гости фестиваля собирали палатки, когда надо было бежать от ХАМАС

Многие гости фестиваля техно-музыки Nature Party могли спастись при нападении ХАМАС, если бы не совершили страшную ошибку — начали собирать свои вещи и палатки. Об этом нашим коллегам из "Ленты.ру" заявил россиянин Дмитрий, на чьих глазах разворачивались трагические события на концертной площадке, расположенной около границы с сектором Газа.

Дмитрий рассказал, как в один момент решил подойти к своей машине, чтобы переодеться, но на парковке столкнулся с "полным сюрреализмом".

"Я смотрю: летят ракеты, их взрывает "Купол", слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены. Я стоял и вообще не понимал, что происходит", — описал обстановку россиянин.

Сам мужчина смог убежать и вернуться живым домой, в Тель-Авив, но многие, к сожалению, погибли из-за нерасторопности. Им нужно было бросить вещи и палатки и спасать свою жизнь, считает он.

Появилось новое видео расстрела боевиками ХАМАС участников фестиваля в Израиле

Появилось новое видео расстрела боевиками ХАМАС участников фестиваля в Израиле

Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это армия Израиля приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны. Число жертв конфликта в Израиле уже превысило 900, в секторе Газа — 700. Россия работает над планом эвакуации россиян из сектора Газа.

Обложка ©

Levi Meir Clancy / Unsplash

Марина Калегина
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