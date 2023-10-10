Россиянин рассказал, как роковая ошибка сгубила гостей фестиваля во время нападения ХАМАС

Многие гости фестиваля техно-музыки Nature Party могли спастись при нападении ХАМАС, если бы не совершили страшную ошибку — начали собирать свои вещи и палатки. Об этом нашим коллегам из "Ленты.ру" заявил россиянин Дмитрий, на чьих глазах разворачивались трагические события на концертной площадке, расположенной около границы с сектором Газа.

Дмитрий рассказал, как в один момент решил подойти к своей машине, чтобы переодеться, но на парковке столкнулся с "полным сюрреализмом".

"Я смотрю: летят ракеты, их взрывает "Купол", слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены. Я стоял и вообще не понимал, что происходит", — описал обстановку россиянин.