Появилось новое видео расстрела боевиками ХАМАС участников фестиваля в Израиле

В Сети появилось новое видео с места проведения фестиваля электронной музыки Nature Party в приграничном с сектором Газа кибуце Реим в Израиле, куда вторглись боевики ХАМАС. Кадры с видеорегистратора автомобиля опубликованы в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как участники фестиваля пытаются покинуть место его проведения на автомобиле. На пути их встретили палестинские радикалы с автоматами, которые начали беспорядочную стрельбу по машине. Патроны пробили стекло, после чего авто врезалось в стоящий на дороге кроссовер. О судьбе пассажиров ничего не известно.