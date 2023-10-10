Появилось новое видео расстрела боевиками ХАМАС участников фестиваля в Израиле
В Сети появилось новое видео с места проведения фестиваля электронной музыки Nature Party в приграничном с сектором Газа кибуце Реим в Израиле, куда вторглись боевики ХАМАС. Кадры с видеорегистратора автомобиля опубликованы в социальных сетях.
Кадры расстрела боевиками ХАМАС участников фестиваля электронной музыки Nature Party в Израиле. Видео © X / Lord Bebo
На опубликованных кадрах видно, как участники фестиваля пытаются покинуть место его проведения на автомобиле. На пути их встретили палестинские радикалы с автоматами, которые начали беспорядочную стрельбу по машине. Патроны пробили стекло, после чего авто врезалось в стоящий на дороге кроссовер. О судьбе пассажиров ничего не известно.
Появилось видео с моментом вторжения бойцов ХАМАС на фестиваль в Израиле, где было убито 260 человек
Напомним, в ходе атаки на Израиль 7 октября бойцы ХАМАС напали на фестиваль электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения фестиваля обнаружено по меньшей мере 260 тел участников. Известно, что в Израиле пропал 27-летний россиянин, работавший на фестивале Nature Party.
X / Lord Bebo