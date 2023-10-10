Число погибших в Израиле россиян выросло до четырёх
Число россиян, погибших в результате обострения конфликта Израиля и Палестины, достигло четырёх. Ещё шестеро граждан РФ числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в Посольстве РФ.
"С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17:00 10 октября, четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими", — сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства Марина Рязанова.
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. При этом в регионе находится несколько тысяч россиян. Сотни из них уже запросили у посольства эвакуацию из Израиля, также 400 человек изъявили желание покинуть сектор Газа: в этом списке как россияне, так и белорусы, украинцы, казахстанцы и сами палестинцы.
ТАСС / AP / Hatem Ali