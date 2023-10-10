Стала известна личность одного из погибших в Израиле россиян. Он служил в местной полиции
При нападении ХАМАС погиб уроженец Балтийска, служивший в полиции Израиля
Погибшим россиянином оказался уроженец Балтийска, служивший в полиции Израиля. Фото © SHOT
Стала известна личность первого россиянина, погибшего во время боёв в Сдероте — городе в южной части Израиля, где боевики ХАМАС захватили полицейский участок. По данным SHOT, это 47-летний уроженец Балтийска Калининградской области Денис Беленький.
Мужчина имел двойное гражданство, а в последнее время служил офицером в израильской полиции. У него остались жена и трое детей. Мать находится в Балтийске, последний раз разговаривала с сыном во вторник — показывала ему, что выросло на её огороде.
По всей видимости, он погиб в первые часы разгорающегося конфликта, а уже 8 октября полиция израильского южного округа и солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернули контроль над полицейским участком города Сдерот.
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами стали более 900 израильтян и более 700 палестинцев. Накануне также сообщалось об одном погибшем россиянине, ещё четверо числились пропавшими без вести. А сегодня стало известно о гибели второго гражданина России на территории Израиля.