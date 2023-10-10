Стала известна личность одного из погибших в Израиле россиян. Он служил в местной полиции

Стала известна личность первого россиянина, погибшего во время боёв в Сдероте — городе в южной части Израиля, где боевики ХАМАС захватили полицейский участок. По данным SHOT, это 47-летний уроженец Балтийска Калининградской области Денис Беленький.

Мужчина имел двойное гражданство, а в последнее время служил офицером в израильской полиции. У него остались жена и трое детей. Мать находится в Балтийске, последний раз разговаривала с сыном во вторник — показывала ему, что выросло на её огороде.