Представительство РФ: Покинуть Газу хотят 400 россиян, украинцев и белорусов
Уже 400 человек изъявили желание покинуть сектор Газа. В списке, который составляет Представительство РФ при Палестинской национальной администрации, как россияне, так и белорусы, украинцы, казахстанцы и сами палестинцы.
"На данный момент желание покинуть анклав сектор Газа изъявили около 400 человек. Среди них граждан России около 280, а также Белоруссия, Украина, Казахстан и, конечно, сами палестинцы", — сказала ТАСС пресс-секретарь представительства Алия Зарипова.
Напомним, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. В регионе, в том числе и в секторе Газа, находятся тысячи россиян, вопрос их эвакуации сейчас прорабатывает МИД РФ. При этом двое граждан РФ уже погибли в результате обострения конфликта.
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