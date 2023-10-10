Представительство РФ: Покинуть Газу хотят 400 россиян, украинцев и белорусов

Уже 400 человек изъявили желание покинуть сектор Газа. В списке, который составляет Представительство РФ при Палестинской национальной администрации, как россияне, так и белорусы, украинцы, казахстанцы и сами палестинцы.

"На данный момент желание покинуть анклав сектор Газа изъявили около 400 человек. Среди них граждан России около 280, а также Белоруссия, Украина, Казахстан и, конечно, сами палестинцы", — сказала ТАСС пресс-секретарь представительства Алия Зарипова.