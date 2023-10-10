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10 октября, 11:38

Представительство РФ: Покинуть Газу хотят 400 россиян, украинцев и белорусов

Уже 400 человек изъявили желание покинуть сектор Газа. В списке, который составляет Представительство РФ при Палестинской национальной администрации, как россияне, так и белорусы, украинцы, казахстанцы и сами палестинцы.

"На данный момент желание покинуть анклав сектор Газа изъявили около 400 человек. Среди них граждан России около 280, а также Белоруссия, Украина, Казахстан и, конечно, сами палестинцы", — сказала ТАСС пресс-секретарь представительства Алия Зарипова.

Стала известна личность одного из погибших в Израиле россиян. Он служил в местной полиции

Стала известна личность одного из погибших в Израиле россиян. Он служил в местной полиции

Напомним, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. В регионе, в том числе и в секторе Газа, находятся тысячи россиян, вопрос их эвакуации сейчас прорабатывает МИД РФ. При этом двое граждан РФ уже погибли в результате обострения конфликта.

Обложка ©

Getty Images / Majdi Fathi / NurPhoto

Александра Вишнякова
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