Приехавшего в Польшу Владимира Зеленского не встретил ни один из высших чинов республики. Это отметил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для ютуб-канала Dialogue works.

"После того как Зеленский побывал в канадском парламенте, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один правительственный чиновник. Отношения между Польшей и Украиной сейчас плохие", — констатировал Джонсон.