В США обратили внимание, что Зеленского никто не встретил во время визита в Польшу
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Никто из истеблишмента не встретил Зеленского в Польше
Приехавшего в Польшу Владимира Зеленского не встретил ни один из высших чинов республики. Это отметил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для ютуб-канала Dialogue works.
"После того как Зеленский побывал в канадском парламенте, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один правительственный чиновник. Отношения между Польшей и Украиной сейчас плохие", — констатировал Джонсон.
Напомним, признаки напряжённости в отношениях между государствами стали очевидны ещё 23 сентября, когда Зеленский, посетив Польшу, не встретился ни с одним из официальных лиц государства. Этот инцидент случился накануне того дня, когда в Парламенте Канады Зеленский вместе с премьером североамериканской страны Джастином Трюдо горячо приветствовал 98-летнего Ярослава Хунку (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. Даже МИД Германии осудил овации нацисту. Джастин Трюдо попытался извиниться, но сделал только хуже: он заявил, что от рук нацистов пострадали поляки, цыгане, геи, но "забыл", какую цену заплатили народы СССР.
ТАСС / АР / Juan Medina