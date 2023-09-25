Белоруссия ждёт извинений Канады за чествование бойца СС "Галичина" в парламенте

Белоруссия ждёт официальных извинений власти Канады в связи с приглашением в парламент страны бывшего бойца нацисткой дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Союзной республики.

"Требуем от международных и общественных организаций, объединений и фондов памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку данному инциденту. Ждём официальных извинений руководства Канады", — говорится в опубликованном комментарии.

В ведомстве отметили, что в Белоруссии — стране, каждый третий житель которой погиб в годы Второй мировой войны, — "возмущены и глубоко оскорблены" произошедшим.

Там уверены, что столь циничное отношение к памяти невинных жертв нацизма неслучайно и является "своего рода квинтэссенцией многолетней последовательной политики власти Канады и ряда стран Коллективного Запада по укрывательству и обелению нацистских преступников, сознательному попустительству попыткам переписывания истории".

Кроме того, добавили в МИД, на этом фоне неудивителен тот факт, что все запросы Минска к Оттаве о содействии в расследовании уголовного дела по факту геноцида населения Белоруссии во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период и по сей день остаются без ответа.