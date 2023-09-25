В Канаде пригласили украинского националиста-эсэсовца и сильно пожалели об этом

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение в парламент украинского националиста дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки.

"Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении… Я хотел бы в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира. Я принимаю всю ответственность за свой поступок", — говорится в заявлении спикера.

По словам Роты, якобы он лично принимал решение о приглашении нациста в парламент и никто, включая членов украинской делегации, не знал, кого они будут чествовать. В то же время парламентарий от Консервативной партии и лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр написал в соцсети X (экс-Twitter), что за выбор гостей отвечала служба протокола главы правительства, то есть из парламентариев только Трюдо владел информацией о прошлом Ярослава Хунки. Он считает, что "мистер Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он всегда делает".

Трюдо уже успел прокомментировать случившийся скандал, заявив, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении Хунки. При этом он поприветствовал извинения Роты.