Зеленский поприветствовал в Канаде 98-летнего нациста из дивизии СС "Галичина"

Владимир Зеленский в канадском парламенте обратился с приветствием к 98-летнему националисту, который во время Второй мировой войны служил в Первой украинской дивизии. Она в тот период также называлась дивизией СС "Галичина". Об этом пишет агентство Associated Press, опубликовав соответствующие фотографии.

"Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду", — так подписан один из снимков.