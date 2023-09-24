Зеленский поприветствовал в Канаде 98-летнего нациста из дивизии СС "Галичина"
AP: Зеленский в Парламенте Канады поприветствовал экс-бойца дивизии СС "Галичина"
Тот самый 98-летний украинский националист, которого приветствовал Зеленский, выступая в Парламенте Канады. Обложка © X / @Chronology22
Владимир Зеленский в канадском парламенте обратился с приветствием к 98-летнему националисту, который во время Второй мировой войны служил в Первой украинской дивизии. Она в тот период также называлась дивизией СС "Галичина". Об этом пишет агентство Associated Press, опубликовав соответствующие фотографии.
"Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду", — так подписан один из снимков.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году, а в июле 1944-го её почти целиком уничтожили в сражении под Бродами. В апреле 1945-го её вывели из войск СС и переименовали в Первую украинскую дивизию. В этот период она вошла в состав Украинской национальной армии.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета "Победа", рассказал, что нацисты и коллаборационисты на Украине уничтожили более полутора миллионов евреев во время Великой Отечественной войны.