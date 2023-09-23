"Какой-то невесёлый": Лавров оценил выступление Зеленского на Совбезе ООН

Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине был "не в ударе". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций.

"Он был не в ударе, какой-то он был невесёлый. Я потом по телевизору смотрел. У меня дела свои есть. Мы же все знаем, что он скажет, зачем время тратить?" — сказал министр журналистам.