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23 сентября, 17:52

"Какой-то невесёлый": Лавров оценил выступление Зеленского на Совбезе ООН

Лавров: Зеленский на заседании Совбеза ООН по Украине был "не в ударе"

Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине был "не в ударе". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций.

"Он был не в ударе, какой-то он был невесёлый. Я потом по телевизору смотрел. У меня дела свои есть. Мы же все знаем, что он скажет, зачем время тратить?" — сказал министр журналистам.

Как добавил Лавров, в тот день у него было запланировано очень много двусторонних встреч, которые гораздо полезнее, чем выступление Зеленского.

В украинском телеэфире Зеленский слушал сам себя на ГА ООН

В украинском телеэфире Зеленский слушал сам себя на ГА ООН

Ранее СМИ узнали об истерике Зеленского на Генассамблее ООН. По данным агентства Bloomberg, во время частных разговоров он "был очень эмоционален и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие". В Госдуме считают, что истерика Зеленского в ООН говорит о безвыходном положении Киева, — подобным образом он просто пытается привлечь внимание к своей персоне.

Обложка ©

Getty Images / Spencer Platt

Наталья Исакова
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