"Какой-то невесёлый": Лавров оценил выступление Зеленского на Совбезе ООН
Лавров: Зеленский на заседании Совбеза ООН по Украине был "не в ударе"
Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине был "не в ударе". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций.
"Он был не в ударе, какой-то он был невесёлый. Я потом по телевизору смотрел. У меня дела свои есть. Мы же все знаем, что он скажет, зачем время тратить?" — сказал министр журналистам.
Как добавил Лавров, в тот день у него было запланировано очень много двусторонних встреч, которые гораздо полезнее, чем выступление Зеленского.
Ранее СМИ узнали об истерике Зеленского на Генассамблее ООН. По данным агентства Bloomberg, во время частных разговоров он "был очень эмоционален и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие". В Госдуме считают, что истерика Зеленского в ООН говорит о безвыходном положении Киева, — подобным образом он просто пытается привлечь внимание к своей персоне.
Getty Images / Spencer Platt