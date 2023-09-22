СМИ узнали об истерике Зеленского на Генассамблее ООН

Владимир Зеленский устроил истерику на Генассамблее ООН. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Всему виной стало снижение поддержки Украины со стороны союзников.

"На этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН спор украинского лидера с одним из его крупнейших союзников вышел из-под контроля, что лишь намекает на напряжённость, нарастающую за кулисами", — отметили в статье.

По словам журналистов, Зеленский волнуется из-за того, что поддержка США и других стран-союзников постепенно уменьшается. Агентство, ссылаясь на источник, участвовавший в беседе с Зеленским, отмечает, что он во время частных разговоров порой "был очень эмоционален и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие".