"Никому не интересен": На Западе открыли глаза Зеленскому на реальное отношение союзников
Экс-разведчик Риттер: Запад потерял интерес к Киеву, проигрывающему в конфликте
Западные страны постепенно начинают отворачиваться от Украины, теряя к ней интерес. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judge Napolitano.
"[Владимир] Зеленский больше никому не интересен. Польша отворачивается. Она называет Украину утопающим... Все понимают, что Украина превратилась в несостоявшееся государство, армия которого неспособна перехватить инициативу на фронте", — сказал он.
По словам Риттера, Европа уже начинает понимать, что на самом деле Украина проиграла конфликт, а его продолжение приведёт к катастрофическим последствиям. Американец считает, что сегодня Киев получает от ЕС уже устаревшее вооружение. Отправки продолжаются лишь с той целью, чтобы создать видимость поддержки, но на поле боя такая помощь не принесёт реальной пользы.
Лайф напоминает, что отношения Варшавы и Киева ухудшились после решения Незалежной судиться с соседней республикой из-за эмбарго на поставки зерна. На этом фоне президент Польши Анджей Дуда призвал украинские власти помнить, через кого производится транзит западного вооружения для ВСУ. Затем политик отменил встречу с Зеленским на полях ГА ООН.
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