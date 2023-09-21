"Никому не интересен": На Западе открыли глаза Зеленскому на реальное отношение союзников

Западные страны постепенно начинают отворачиваться от Украины, теряя к ней интерес. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judge Napolitano.

"[Владимир] Зеленский больше никому не интересен. Польша отворачивается. Она называет Украину утопающим... Все понимают, что Украина превратилась в несостоявшееся государство, армия которого неспособна перехватить инициативу на фронте", — сказал он.

По словам Риттера, Европа уже начинает понимать, что на самом деле Украина проиграла конфликт, а его продолжение приведёт к катастрофическим последствиям. Американец считает, что сегодня Киев получает от ЕС уже устаревшее вооружение. Отправки продолжаются лишь с той целью, чтобы создать видимость поддержки, но на поле боя такая помощь не принесёт реальной пользы.