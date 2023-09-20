Встреча Дуды и Зеленского в Нью-Йорке отменилась

Президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Владимиром Зеленским, которая должна была состояться после сессии Генассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

Польский лидер объяснил, что изменилось расписание других заседаний, поэтому мероприятие с Зеленским было исключено из повестки дня. Однако он допускает проведение встречи позже.