Встреча Дуды и Зеленского в Нью-Йорке отменилась
Rzeczpospolita: Дуда отменил встречу с Зеленским из-за изменения расписания
Президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Владимиром Зеленским, которая должна была состояться после сессии Генассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.
Польский лидер объяснил, что изменилось расписание других заседаний, поэтому мероприятие с Зеленским было исключено из повестки дня. Однако он допускает проведение встречи позже.
Издание полагает, что переговоры глав государств могли иметь большое значение на фоне обострения отношений из-за ситуации вокруг эмбарго на поставки украинского зерна.
Напомним, Венгрия, Польша и Словакия вышли из "зерновой" платформы Еврокомиссии из-за угроз со стороны Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию на наложенное этими странами эмбарго на ввоз украинского продовольствия. Позже, 18 сентября, стало известно, что Украина направила во Всемирную торговую организацию иски против Венгрии, Польши и Словакии, которые запретили импорт украинской агропродукции.
AP / ТАСС / Efrem Lukatsky