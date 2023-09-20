Корейский или афганский сценарий для Киева: Как Украина поссорилась с Европой из-за зерна Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, почему Восточная Европа отказалась от зерна из Киева и угрожает оружием. 19 сентября, 22:43 Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Обложка © Getty Images / NurPhoto / Foto Olimpik

Ещё не так давно польский и украинский президенты души друг в друге не чаяли, ездили в гости, обнимались, улыбались, подписывали всякие совместные документы и принимали поправки в законодательство. Включая беспрецедентные права для поляков на территории Украины.

Всё это делалось в рамках американского проекта "Унии". Планировалось (и это озвучивалось), что польские войска зайдут на территорию Западной Украины, возьмут её под свой протекторат, что якобы позволит защитить от российских обстрелов и высвободить войска гарнизонов для усиления наступления ВСУ. Но что-то пошло не так.

Количество польских "отпускников"-военных, погибших на территории Украины, составляет от 10 до 12 тысяч (при общей численности сухопутных сил Польши в районе 60 тысяч). Польша отдала Украине более половины своих танков, рассчитывая, что им взамен дадут немецкие "Леопарды", но никто не стал этого делать. Да и в самой Польше в результате деятельности украинских "бешенцев" зашкаливают антиукраинские настроения. Унии не получилось.

А раз нельзя отжать у соседа территории, то Польше больше не нужно делать вид, что она любит Украину и украинцев. Поэтому украинских беженцев начали радостно депортировать обратно домой, а польское правительство объявило эмбарго украинской сельхозпродукции — как поставкам в саму Польшу, так и транзиту через её территорию.

Украина побежала жаловаться в ЕС. ЕС сказал возобновить транзит зерна. Польша заявила, что будет блокировать украинскую еду, невзирая на решения Еврокомиссии. Украина побежала жаловаться США. США сказали, что это суверенное решение Польши и они не могут вмешиваться. Украина пригрозила, что в ответ перестанет покупать польские овощи и фрукты. В ответ поляки пустили в ход всё своё панское ехидство.

Сбор урожая зерновых в Киевской области. Август 2023 года. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Славомир Менцен, польский политик: "Украина, наверное, слишком хорошо справляется в войне с Россией, если хочет сейчас начать торговую войну с Польшей. Если Украина хочет запретить импорт польских фруктов и овощей, стоит спросить, что она думает о запрете польского экспорта оружия и боеприпасов на Украину". Более того, и другие страны начали возражать против таких планов. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что не намерен допускать украинское зерно на внутренний рынок страны, сообщает издание Politico.

А официальная Польша пригрозила запретить перевозить оружие через свою территорию в ответ на критику со стороны Украины по зерновому вопросу. Это, конечно, маловероятно, но кто знает? За последние пару лет мы видели чудеса и почудесатей. Так и своих наёмников с Украины отзовут.

Нужно отметить, что всё это происходит на фоне слушаний в Конгрессе США о выделении Украине очередных 24 миллиардов долларов "помощи" по предложению Байдена, которые должны пройти сегодня вечером. При этом The Financial Times сообщила, что администрация Байдена решила отменить ранее запланированное выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом Соединённых Штатов Америки.

Тут невольно возникают подозрения, что поляки получили инсайдерскую информацию о том, что закулисно уже принято решение Украину сливать — денег не давать и снять с баланса. Впрочем, гадать об этом нет смысла, результат слушаний мы узнаем уже совсем скоро.

Напомним, что о своём решении блокировать украинское зерно ранее заявили пять стран Евросоюза. И буквально сегодня к ним присоединилась Хорватия.

Как-то всё один к одному складывается, что происходящее сильно похоже на слив Украины, о котором так долго говорили большевики. Раз режим Зеленского отказывается следовать американским инструкциям и пытаться через переговоры заморозить ситуацию, а настаивает на войне до победного конца, что нереально, то Вашингтон может умыть руки.

Строго по классике: мне очень жаль, что твоя гнедая сломала ногу, но Боливар двоих не вынесет. Если Зеленский отказывается от корейского сценария, то его ждёт афганский.

Авторы Александр Роджерс