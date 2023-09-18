Украина подала в ВТО иски против европейских друзей из-за подлянки с зерном
Киев подал иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за эмбарго на зерно
Украина направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Венгрии, Польши и Словакии, которые запретили импорт украинской агропродукции. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко на сайте ведомства.
"В соответствии с договорённостью о правилах и процедурах разрешения споров Соглашения об учреждении ВТО, Украиной поданы требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО", — говорится в сообщении.
Согласно заявлению Свириденко, запрет на импорт украинской агропродукции со стороны трёх стран привёл к серьёзным убыткам для экспортёров из-за простоя, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений. Экспортёры уже понесли значительные потери, которые продолжают расти.
"Украина видит в этом нарушение тремя странами ЕС своих обязательств. Также украинская сторона считает, что односторонние действия стран – членов ЕС в сфере торговли неприемлемы", — отметила Свириденко.
Ранее Лайф писал, что Венгрия, Польша и Словакия вышли из "зерновой" платформы Еврокомиссии из-за угроз со стороны Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) на наложенное этими странами эмбарго на ввоз украинского продовольствия.
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