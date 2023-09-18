Польша назвала условие для допуска Украины в ЕС

Польша не даст Украине одобрение на членство в Европейском союзе, если вопрос экспорта зерна останется нерешённым. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности республики Роберт Телюс.

"Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины в ЕС. Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживём дольше", — приводит его слова TVN24.

Телюс также отметил, что при вступлении Польши в ЕС страна была вынуждена выполнить некоторые условия по поводу национального производства, которые были жёстко навязаны стране. По его словам, именно поэтому она теперь имеет полное право для того, чтобы ставить аналогичные условия и Киеву.