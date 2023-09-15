"Мы не будем слушать Брюссель": Польша продлила запрет на ввоз зерна с Украины

Власти Польши с 16 сентября продлевают запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии (ЕК) снять эмбарго. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Мы не будем слушать Берлин или Брюссель", — сказал глава польского кабмина на встрече с избирателями, отметив, что эмбарго будет продлено начиная с полуночи сегодняшней ночи.