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15 сентября, 17:10

"Мы не будем слушать Брюссель": Польша продлила запрет на ввоз зерна с Украины

Моравецкий: Польша с 16 сентября продлевает запрет на ввоз украинского зерна

Власти Польши с 16 сентября продлевают запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии (ЕК) снять эмбарго. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Мы не будем слушать Берлин или Брюссель", — сказал глава польского кабмина на встрече с избирателями, отметив, что эмбарго будет продлено начиная с полуночи сегодняшней ночи.

Польский министр объявил сельское хозяйство Украины угрозой для Евросоюза

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Напомним, ещё в апреле Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Затем эти страны отменили данные меры в обмен на решение ЕК установить эмбарго на поставки с Украины четырёх видов зерновых и масличных культур — пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса. В Польше заявляли о планах в одностороннем порядке продлить запрет на импорт, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщал, что республика не даст "затопить" себя украинским зерном. При этом Еврокомиссия грозила Варшаве штрафом.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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