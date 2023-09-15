Украине разрешили импортировать своё зерно в Польшу и другие приграничные страны
ЕК не продлила запрет на импорт украинского зерна в приграничные страны
Еврокомиссия не стала продлевать запрет на импорт зерна с Украины. Об этом говорится в заявлении ЕК. Вместе с тем в документе отмечается, что Киев должен к 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.
"Еврокомиссия проанализировала данные, связанные с влиянием экспорта четырёх категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. В результате было решено, что действующие меры истекают сегодня", — говорится в документе.
В ЕК добавили, что будут воздерживаться от введения каких-либо ограничений "до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают".
Напомним, ещё в апреле Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Затем эти страны отменили данные меры в обмен на решение ЕК установить эмбарго на поставки с Украины четырёх видов зерновых и масличных культур — пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса. В Польше заявляли о планах в одностороннем порядке продлить запрет на импорт, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщал, что республика не даст "затопить" себя украинским зерном. При этом Еврокомиссия грозила Варшаве штрафом.
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