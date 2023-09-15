Украине разрешили импортировать своё зерно в Польшу и другие приграничные страны

Еврокомиссия не стала продлевать запрет на импорт зерна с Украины. Об этом говорится в заявлении ЕК. Вместе с тем в документе отмечается, что Киев должен к 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.

"Еврокомиссия проанализировала данные, связанные с влиянием экспорта четырёх категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. В результате было решено, что действующие меры истекают сегодня", — говорится в документе.