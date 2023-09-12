В Польше утвердили запрет на импорт украинского зерна, если ЕК не продлит его
Правительство Польши на заседании утвердило постановление, запрещающее ввоз зерновых с Украины после 15 сентября, когда истекает введённое Еврокомиссией эмбарго. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности европейского государства Роберт Телус.
"Постановление направлено в Еврокомиссию, чтобы она приняла это решение [о продлении эмбарго], так как, если она его не примет в эти оставшиеся три-четыре дня, мы точно вводим своё распоряжение в торговых польско-украинских отношениях, которое запретит ввоз на территорию Польши четырёх видов зерновых до момента урегулирования этой ситуации в ЕС", — сказал он.
Министр подчеркнул, что речь не идёт о транзите такой продукции, который будет продолжен. По его словам, власти страны "будут действовать так, чтобы это зерно в Польшу не ввозилось".
Напомним, Евросоюз может ввести против Польши штрафные санкции, если она в одностороннем порядке продлит запрет на импорт украинского зерна. Там расценивают действия Варшавы как нарушение законодательства ЕС. Поддержали страну лишь Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. Временно отказаться от украинского зерна хочет и Молдавия, которая пожаловалась на волнения среди местных фермеров. В МИД Украины считают неприемлемым продление запрета. А сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не даст "затопить" себя украинским зерном.
Getty Images / Alexey Furman