В Польше утвердили запрет на импорт украинского зерна, если ЕК не продлит его

Правительство Польши на заседании утвердило постановление, запрещающее ввоз зерновых с Украины после 15 сентября, когда истекает введённое Еврокомиссией эмбарго. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности европейского государства Роберт Телус.

"Постановление направлено в Еврокомиссию, чтобы она приняла это решение [о продлении эмбарго], так как, если она его не примет в эти оставшиеся три-четыре дня, мы точно вводим своё распоряжение в торговых польско-украинских отношениях, которое запретит ввоз на территорию Польши четырёх видов зерновых до момента урегулирования этой ситуации в ЕС", — сказал он.