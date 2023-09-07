Зеленский принялся угрожать Европе судом из-за украинского зерна

Выступая в рамках саммита "Инициативы трёх морей", глава государства подчеркнул, что Украина против каких-либо продовольственных ограничений. По словам политика, основы Европы базируются на свободной конкуренции, а потому зерно должно и далее попадать на рынок ЕС.

"Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого. Если нужно будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там", — пригрозил политик.