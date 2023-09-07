Зеленский принялся угрожать Европе судом из-за украинского зерна
Зеленский: Продление запрета на импорт украинского зерна обернётся для ЕС судом
Киев не намерен бездействовать в случае продления членами Евросоюза запрета на импорт украинского зерна. Незалежная будет отстаивать свои права в международных судах, предупредил президент страны Владимир Зеленский.
Выступая в рамках саммита "Инициативы трёх морей", глава государства подчеркнул, что Украина против каких-либо продовольственных ограничений. По словам политика, основы Европы базируются на свободной конкуренции, а потому зерно должно и далее попадать на рынок ЕС.
"Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого. Если нужно будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там", — пригрозил политик.
Между тем большинство стран ЕС выступили против продления ограничений на импорт сельхозпродукции с Украины. Учитывая противоположную позицию меньшинства, Еврокомиссия может заняться поиском компромиссного решения проблемы.
t.me / Zelenskiy / Official