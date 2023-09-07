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7 сентября, 02:09

Зеленский принялся угрожать Европе судом из-за украинского зерна

Зеленский: Продление запрета на импорт украинского зерна обернётся для ЕС судом

Киев не намерен бездействовать в случае продления членами Евросоюза запрета на импорт украинского зерна. Незалежная будет отстаивать свои права в международных судах, предупредил президент страны Владимир Зеленский.

Выступая в рамках саммита "Инициативы трёх морей", глава государства подчеркнул, что Украина против каких-либо продовольственных ограничений. По словам политика, основы Европы базируются на свободной конкуренции, а потому зерно должно и далее попадать на рынок ЕС.

"Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого. Если нужно будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там", — пригрозил политик.

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Между тем большинство стран ЕС выступили против продления ограничений на импорт сельхозпродукции с Украины. Учитывая противоположную позицию меньшинства, Еврокомиссия может заняться поиском компромиссного решения проблемы.

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t.me / Zelenskiy / Official

Илья Пушкарев
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