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6 сентября, 22:22

В ЕС хотят вернуть поставки украинской продукции, несмотря на протест пяти стран

Politico: Члены ЕС отказались продлевать запрет на импорт украинского зерна

Большинство стран – членов Европейского союза выступили против продления запрета на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Противоположную позицию заняли лишь Болгария, Венгрия, Польша, Словакия и Румыния, которые требуют оставить действующие ограничения до конца года. Об этом со ссылкой на высокопоставленных дипломатов сообщило издание Politico.

По данным газеты, обсуждение этого вопроса послами ЕС состоялось 6 сентября. Сильнее всех нежелание и далее ограничивать закупку зерна и другой продукции у Киева продемонстрировали Франция и Германия. Впрочем, другие страны с пониманием отнеслись к озабоченностям пяти государств Центральной Европы, а потому попросили ЕК подумать над альтернативными решениями.

В то же время МИД Украины считает неприемлемым дальнейшее продление запрета, которого требуют Варшава, Будапешт, София, Братислава и Бухарест. Напомним, что срок действия введённых ограничений на импорт истекает уже 15 сентября.

Польский министр отчитал украинского коллегу за позицию по импорту зерна

Польский министр отчитал украинского коллегу за позицию по импорту зерна

Временно отказаться от украинского зерна недавно решила и Молдавия, которая пожаловалась на волнения среди местных аграриев. В ответ Незалежная пригрозила Кишинёву зеркальными мерами.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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