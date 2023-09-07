В ЕС хотят вернуть поставки украинской продукции, несмотря на протест пяти стран

Большинство стран – членов Европейского союза выступили против продления запрета на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Противоположную позицию заняли лишь Болгария, Венгрия, Польша, Словакия и Румыния, которые требуют оставить действующие ограничения до конца года. Об этом со ссылкой на высокопоставленных дипломатов сообщило издание Politico.

По данным газеты, обсуждение этого вопроса послами ЕС состоялось 6 сентября. Сильнее всех нежелание и далее ограничивать закупку зерна и другой продукции у Киева продемонстрировали Франция и Германия. Впрочем, другие страны с пониманием отнеслись к озабоченностям пяти государств Центральной Европы, а потому попросили ЕК подумать над альтернативными решениями.