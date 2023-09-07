В ЕС хотят вернуть поставки украинской продукции, несмотря на протест пяти стран
Politico: Члены ЕС отказались продлевать запрет на импорт украинского зерна
Большинство стран – членов Европейского союза выступили против продления запрета на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Противоположную позицию заняли лишь Болгария, Венгрия, Польша, Словакия и Румыния, которые требуют оставить действующие ограничения до конца года. Об этом со ссылкой на высокопоставленных дипломатов сообщило издание Politico.
По данным газеты, обсуждение этого вопроса послами ЕС состоялось 6 сентября. Сильнее всех нежелание и далее ограничивать закупку зерна и другой продукции у Киева продемонстрировали Франция и Германия. Впрочем, другие страны с пониманием отнеслись к озабоченностям пяти государств Центральной Европы, а потому попросили ЕК подумать над альтернативными решениями.
В то же время МИД Украины считает неприемлемым дальнейшее продление запрета, которого требуют Варшава, Будапешт, София, Братислава и Бухарест. Напомним, что срок действия введённых ограничений на импорт истекает уже 15 сентября.
Временно отказаться от украинского зерна недавно решила и Молдавия, которая пожаловалась на волнения среди местных аграриев. В ответ Незалежная пригрозила Кишинёву зеркальными мерами.
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