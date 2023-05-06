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6 мая, 13:47

Молдавия тоже решила отказаться от украинского зерна

Молдавия сообщила Киеву о планах временно ограничить импорт украинского зерна

Молдавия намерена ввести временное ограничение на импорт зерна с Украины. Об этом Киеву сообщил министр сельского хозяйства республики Владимир Боля.

В пресс-службе Минсельхоза Молдавии уточнили, что он сделал такое заявление в адрес своего украинского коллеги Николая Сольского. Министр указал, что большие объёмы запасов местного зерна на складах вызывают волнение у аграриев. Они опасаются, что для нового урожая там может не оказаться места.

"Молдавия намерена присоединиться к решению ЕС о введении временной меры в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины с обеспечением транзита через нашу страну", — сказано в публикации ведомства.

В министерстве указали, что у внутреннего экспорта зерна есть тенденция к снижению. Цены на международных биржах упали, а траты на логистику выросли. Местным фермерам нужно использовать свои запасы.

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Ранее Лайф писал о том, что Еврокомиссия приняла решение запретить экспорт зерна с Украины в пять государств Восточной Европы.

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Илья Суриков
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