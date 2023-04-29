Украина рассорилась с ближайшими союзниками после "предательства"

Киевские власти направили Польше и Евросоюзу ноты протеста в связи с блокированием импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил спикер МИД страны Олег Николенко.

"Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС", — написал он на своей странице в Facebook*.