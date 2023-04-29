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29 апреля, 10:43

Украина рассорилась с ближайшими союзниками после "предательства"

Киев направил Польше и ЕС ноту протеста из-за блокирования импорта агропродукции

Киевские власти направили Польше и Евросоюзу ноты протеста в связи с блокированием импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил спикер МИД страны Олег Николенко.

"Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС", — написал он на своей странице в Facebook*.

По словам Николенко, есть все правовые основания немедленно возобновить экспорт украинской аграрной продукции в Румынию, Словакию, Польшу, Венгрию и Болгарию.

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Напомним, ранее на фоне недовольства фермеров власти Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии запретили импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. Также сообщалось, что таможенная служба Румынии начала опечатывать грузы с украинской сельскохозяйственной продукцией, следующие в третьи страны. При этом Бухарест не запретил импорт. Накануне стало известно, что ЕК договорилась с пятью восточноевропейскими странами ЕС о снятии ограничений на импорт украинского зерна.

* Заблокирован в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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