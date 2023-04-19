Болгария присоединилась к странам, запретившим импорт продовольствия с Украины

Власти Болгарии временно запретили импорт продовольствия с Украины за исключением транзитных грузов. Об этом в среду сообщило радио Bulgaria со ссылкой на премьер-министра технического правительства Гылыба Донева.

Решение было вызвано тем, что за прошедший год в стране остались значительные объёмы своего продовольствия, что угрожает болгарскому бизнесу "крайне серьёзными последствиями". Донев подчеркнул, что Болгария "по-прежнему остаётся солидарна с Украиной", однако банкротство болгарских фермеров Киеву никак не поможет.

Власти Болгарии выразили надежду, что Брюссель поймёт их позицию и не будет вводить никаких санкций.