Болгария присоединилась к странам, запретившим импорт продовольствия с Украины
Власти Болгарии временно запретили импорт продовольствия с Украины за исключением транзитных грузов. Об этом в среду сообщило радио Bulgaria со ссылкой на премьер-министра технического правительства Гылыба Донева.
Решение было вызвано тем, что за прошедший год в стране остались значительные объёмы своего продовольствия, что угрожает болгарскому бизнесу "крайне серьёзными последствиями". Донев подчеркнул, что Болгария "по-прежнему остаётся солидарна с Украиной", однако банкротство болгарских фермеров Киеву никак не поможет.
Власти Болгарии выразили надежду, что Брюссель поймёт их позицию и не будет вводить никаких санкций.
Напомним, что буквально на днях, 15 апреля, Польша и Венгрия также ввели запреты на поставки сельхозпродукции с Украины. Решения продиктованы перенасыщением местных рынков продукцией из Незалежной и недовольством этим со стороны аграриев. Тем не менее Еврокомиссия в размолвке с Венгрией и Польшей встала на сторону Киева. В ЕК заявили, что запреты неприемлемы и противоречат торговой политике Евросоюза.
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