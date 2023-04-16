Еврокомиссия встала на сторону Украины в размолвке с Венгрией и Польшей

Введённые намедни властями Венгрии и Польши запреты на поставки украинского зерна и иной сельхозпродукции неприемлемы, так как противоречат торговой политике Евросоюза, заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

"ЕК известно о том, что Польша и Венгрия объявили о введении запретов на поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины. В этом контексте мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы", — говорится в сообщении.