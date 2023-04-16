КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

16 апреля, 12:52

Еврокомиссия встала на сторону Украины в размолвке с Венгрией и Польшей

ЕК посчитала неприемлемыми запреты Венгрии и Польши на поставки зерна с Украины

Введённые намедни властями Венгрии и Польши запреты на поставки украинского зерна и иной сельхозпродукции неприемлемы, так как противоречат торговой политике Евросоюза, заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

"ЕК известно о том, что Польша и Венгрия объявили о введении запретов на поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины. В этом контексте мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы", говорится в сообщении.

Захарова описала ссору Польши и Украины притчей о смерти Иуды

Захарова описала ссору Польши и Украины притчей о смерти Иуды

Напомним, вчера, 15 апреля, Польша и Венгрия ввели запреты на поставки сельхозпродукции с Украины. Решения продиктованы перенасыщением местных рынков продукции из Незалежной и недовольством этим со стороны аграриев.

Обложка ©

shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Еврокомиссия
  • Польша
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров