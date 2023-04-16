Ещё одна страна близка к запрету импорта украинского зерна
В Болгарии обсуждают приостановку поставок зерна с Украины
Власти Болгарии могут запретить импорт зерна с Украины вслед за Венгрией и Польшей. Об этом заявил министр сельского хозяйства технического правительства страны Явор Гечев.
"Необходимо защитить болгарские интересы, более того, когда два государства реагируют таким образом, а мы этого не сделаем, то количество украинского зерна на нашей территории увеличится", — приводит его слова Болгарское национальное радио.
Министр добавил, что в понедельник получит доклады о юридических аспектах ограничений, которые ввели Варшава и Будапешт. Также Гечев намерен обсудить ситуацию с Министерством экономики. Решение планируется принять 18 апреля на заседании с участием президента Румена Радева.
Напомним, накануне, 15 апреля, Польша и Венгрия ввели запреты на поставки сельхозпродукции с Украины. Решения продиктованы перенасыщением местных рынков продукцией из Незалежной и недовольством этим со стороны аграриев. Тем не менее Еврокомиссия в размолвке с Венгрией и Польшей встала на сторону Киева. В ЕК заявили, что запреты неприемлемы и противоречат торговой политике Евросоюза.
Shutterstock