Ещё одна страна близка к запрету импорта украинского зерна

Власти Болгарии могут запретить импорт зерна с Украины вслед за Венгрией и Польшей. Об этом заявил министр сельского хозяйства технического правительства страны Явор Гечев.

"Необходимо защитить болгарские интересы, более того, когда два государства реагируют таким образом, а мы этого не сделаем, то количество украинского зерна на нашей территории увеличится", — приводит его слова Болгарское национальное радио.

Министр добавил, что в понедельник получит доклады о юридических аспектах ограничений, которые ввели Варшава и Будапешт. Также Гечев намерен обсудить ситуацию с Министерством экономики. Решение планируется принять 18 апреля на заседании с участием президента Румена Радева.